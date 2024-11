AstraZeneca veröffentlichte jedoch auf der gleichen Konferenz Daten, die zeigen, dass Patienten mit Typ-2-Diabetes in einer frühen Studie mit seiner GLP-1-Pille AZD5004 über vier Wochen durchschnittlich 5,8 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Die Gewichtsreduktion sei wichtig, so der britische Arzneimittelhersteller, da diese Patienten im Vergleich zu fettleibigen Patienten ohne Diabetes in der Regel weniger Gewicht mit GLP-1 verlieren.