Dies ist die Folge eines Bundesgerichtsurteils vom April 2024, das einen Weko-Entscheid aufgehoben hat. Die Weko hatte in einem ersten Verfahren der Swisscom eine Busse von 7 Millionen Franken auferlegt, weil der «Blaue Riese» bei der Vernetzung von Postfilialen mit Breitbandanschlüssen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben soll. Das Bundesgericht sah dies anders und kam im vergangenen Jahr zum Schluss, dass Swisscom ihre marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht hatte.