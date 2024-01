Würde die Post die Quickmail-Gruppe übernehmen, so würde dies den Wettbewerb im Markt für nationale adressierte Massenbriefsendungen über 50 Gramm für Geschäftskunden beseitigen, teilte die Weko am Freitag mit. Ausserdem würde in diversen Brief- und Paketpostmärkten sowie im Markt für die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften eine marktbeherrschende Stellung der Post begründet oder verstärkt.