«Wette nie gegen die Notenbank.»

Die Börsenweisheit beruht auf der Tatsache, dass Notenbanken am längeren Hebel sitzen als die restlichen Marktakteure. Vor allem die US-Notenbank hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder aggressiv die Leitzinsen gesenkt - und damit meist steigende Börsen bewirkt. Daher sollten Anleger in solchen Phasen nicht auf fallende Aktienkurse wetten.