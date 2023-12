Im November waren die Verbraucherpreise in der Euro-Zone nur noch um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen - das ist seit Juli 2021 die niedrigste Rate. Im Herbst 2022 hatte der Preisschub zeitweise bei über zehn Prozent gelegen. An der Börse wird bereits spekuliert, die EZB könne womöglich schon im ersten Quartal 2024 die Zinsen senken. Fest in den Börsenkursen enthalten ist die Annahme einer Zinssenkung im April. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt nach zehn Zinserhöhungen der EZB inzwischen bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Seit Sommer 2022 hatte die EZB die Zinsen zehn Mal in Folge nach oben gesetzt.