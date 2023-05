Der Niedergang der First Republic Bank, der in die staatlich eingefädelte Übernahme durch JPMorgan Chase mündete, sorgte am Dienstag an der Wall Street für weitere Kursverwerfungen. Der Regional Banking ETF weitete die Vortagesverluste aus und fiel auf den tiefsten Stand seit Oktober 2020. In dieser Woche hat er bislang 9% nachgegeben. Zu den grosse Werten im ETF gehören New York Community Bancorp, M&T Bank sowie Regions Financial.