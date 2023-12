Drohen Korrekturen?

Die Besorgnis wächst, dass sich die Märkte in einem technisch überkauften Zustand befinden könnten. Und eine extreme Hausse-Positionierung könnte dazu führen, dass die Händler Korrekturen ausgesetzt sind. "Die Märkte nähern sich den Grenzen dessen, was plausibel eingepreist werden kann, ohne dass die Chancen für eine Rezession in naher Zukunft erheblich sind", schrieben Strategen der Goldman Sachs wie Praveen Korapaty in einer Notiz vom 1. Dezember.