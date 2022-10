Am Donnerstag veröffentlichte Daten lieferten neue Anzeichen dafür, dass die von der Notenbank Fed angestrebte Konjunkturabkühlung in Gang kommt. Zwar wird weiterhin erwartet, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche eine vierte Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte beschliessen wird.