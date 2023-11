Die Aufwertung des Schweizer Frankens, welche in den letzten Monaten zu beobachten war, hat sich in den letzten Tagen leicht ins Gegenteil gedreht. Am letzten Freitag erreichte der Euro gegen den Frankeneinen Stand von bis 0,9646. Das ist mehr als zwei Rappen Differenz zum Rekordhoch von 0,9434 vor drei Wochen. Auch gegen den US-Dollar notiert die Schweizer Währung derzeit mit 0,9040 etwas schwächer als Mitte Oktober.