Es war fast zu erwarten: Nach dem Höhenflug vom letzten Donnerstag hat die Aktie von Nestlé diese Woche den Rückwärtsgang eingeschaltet. Es resultiert ein Wochenminus von fast 6 Prozent. Damit ist Nestlé nicht nur die schlechtesten Aktie im Swiss Market Index diese Woche. Der Titel des Nahrungsmittelskonzerns ist auch unter den Top-Ten-Verlierern im ganzen Swiss Performance Index (206 Mitglieder) in den letzten fünf Handelstagen.