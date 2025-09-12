Swatch kündigte an, das Produkt nur für kurze Zeit anzubieten. «Sobald die USA ihre Zölle für die Schweiz ändern, werden wir den Verkauf dieser Uhr... sofort einstellen,» erklärte das Unternehmen. Angaben zur Verkaufszahl machte Swatch nicht, sprach jedoch von einem «riesigen Erfolg». Auf der Webseite des Unternehmens steht am Freitagmittag, die Uhr sei «Online vorübergehend nicht verfügbar».