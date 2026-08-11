Bessent hat ein separates Mittel, durch das die Fed hilfreich sein könnte, ins Rampenlicht gerückt: über ihre Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility. Dieses Programm würde es Japan ermöglichen, einen Teil seines Schatzes von über einer Billion Dollar an Staatsanleihen gegen Dollar-Bargeld zu tauschen. Zwei Tage nach der Intervention empfahl Bessent, das Programm aufzustocken. Fed-Daten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, deuteten jedoch darauf hin, dass Japan das Instrument nicht genutzt hat. Anfang dieses Monats signalisierte die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt werden könnte.