Japans Währung gab am Montag um bis zu ein Prozent nach und fiel auf über 159 Yen pro Dollar. Damit wurde die Hälfte der Erholung zunichtegemacht, die durch die gemeinsame Intervention der USA und Japans vom Ende Juli ausgelöst worden war. Die Aktion – der erste koordinierte Einsatz seit 1998 – hatte die Währung nahe an die Marke von 155 gehoben, bevor der Rückgang wieder einsetzte.
Im Nachgang dieser ungewöhnlichen Intervention sagte Bessent: «Wir werden alles tun, was nötig ist, um sie auf eine Weise zu unterstützen, die der amerikanischen Wirtschaft und den amerikanischen Steuerzahlern hilft und die Weltwirtschaft stabilisiert.»
Das Problem ist: Der US-Finanzminister ist, was die Munition für Deviseninterventionen angeht, durch sein wichtigstes Instrument begrenzt. Der «Exchange Stabilization Fund» ist mit Beständen von weniger als 220 Milliarden Dollar verhältnismässig klein. Als Vergleichsmassstab schätzt man, dass Japan allein am Tag vor der Intervention 53 Milliarden Dollar ausgegeben hat.
«Die USA können das Narrativ beeinflussen, indem sie sich bei Interventionen mit Japan koordinieren, aber sie können die Fundamentaldaten nicht umschreiben», sagte Nathan Thooft, Senior Portfolio Manager bei Manulife Investment Management. Blickend auf die Kapazitäten der US-Behörden ergänzte er: «Die Taschen sind tief, aber nicht bodenlos.»
In den USA ist die Federal Reserve die Behörde mit – grundsätzlich – unbegrenzter Feuerkraft für Deviseninterventionen zum Drücken des Dollars, da sie effektiv in der Lage ist, Dollar herzustellen. Im Falle der Operation des letzten Monats war ihre Rolle jedoch auf die tatsächliche Durchführung der Yen-Käufe beschränkt, die im Auftrag des Finanzministeriums erfolgten.
In der Vergangenheit hat sich die US-Notenbank manchmal mit eigenen Mitteln dem Finanzministerium angeschlossen, um ihre Unterstützung für Interventionen zu zeigen. 1998 wurde die damalige Yen-Intervention zu gleichen Teilen aus Mitteln der Fed und des Finanzministeriums finanziert. Eine gemeinsame Intervention zum Verkauf von Yen im Jahr 2011 und eine zum Kauf von Euro im Jahr 2000 beinhalteten ebenfalls eine hälftige Aufteilung.
Dieses Mal deutet die Medienberichterstattung über die Intervention darauf hin, dass die Fed Geld für die US-Intervention «nicht vorgestreckt hat», schrieb Derek Tang, Ökonom bei Monetary Policy Analytics, am Montag in einer Notiz. Offizielle Daten zur Bestätigung werden voraussichtlich erst später in diesem Jahr vorliegen.
Kapazitäten der Fed
«Ihre Interventionskapazität ist theoretisch nur durch ihren Willen begrenzt», stellte Tang zur US-Notenbank fest. Die Fed lehnte am Montag einen Kommentar zur US-Intervention ab. Das Finanzministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Bessent hat ein separates Mittel, durch das die Fed hilfreich sein könnte, ins Rampenlicht gerückt: über ihre Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility. Dieses Programm würde es Japan ermöglichen, einen Teil seines Schatzes von über einer Billion Dollar an Staatsanleihen gegen Dollar-Bargeld zu tauschen. Zwei Tage nach der Intervention empfahl Bessent, das Programm aufzustocken. Fed-Daten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, deuteten jedoch darauf hin, dass Japan das Instrument nicht genutzt hat. Anfang dieses Monats signalisierte die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt werden könnte.
Schwelle von 160 Yen
Der Druck auf Japan oder die beiden Verbündeten gemeinsam, erneut einzugreifen, könnte steigen, sollte der Yen unter die Marke von 160 pro Dollar fallen – ein Niveau, das Anfang des Jahres als wichtige psychologische Schwelle galt. Die Behörden griffen bereits im Sommer 2024 zur Unterstützung der Währung ein, als diese Grenze überschritten wurde.
«Wenn die USA und Japan zulassen, dass der Yen nachhaltig über 160 gehandelt wird, könnten die Märkte das Ausbleiben von Deviseninterventionen als Zeichen der Zögerlichkeit der USA interpretieren, Dollars zu verkaufen», schrieben Marco Casiraghi und Gang Lyu von Evercore ISI am Montag in einer Notiz. «Das Ergebnis könnte zusätzlichen Marktdruck auslösen, der das Engagement für einen stärkeren Yen auf die Probe stellt.»
Bessents Hauptmotivation für die Stützung des Yen besteht Ökonomen und Marktteilnehmern zufolge wahrscheinlich darin, ein Übergreifen auf US-Staatsanleihen zu stoppen. Verkäufe japanischer Staatsanleihen haben sich gelegentlich auf US-Papiere ausgewirkt. Wenn Tokio seine Dollars veräussert, könnte das die amerikanischen Renditen nach oben treiben. Die Renditen der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen erreichten kürzlich den höchsten Stand seit Bessents Amtsantritt.
«Wenn Bessent besorgt über die Auswirkungen des Yen-Handels ist, die möglicherweise einen Aufwärtsdruck auf die Renditen von US-Staatsanleihen und längerfristigen US-Papieren ausüben, ist der beste Weg zur Lösung des Problems das Entgegenwirken gegen die US-Fiskalverschwendung», sagte Mark Sobel, der über drei Jahrzehnte im Finanzministerium tätig war. «Deviseninterventionen und die FIMA-Nutzung sind nur ein Pflaster.»
(Bloomberg/cash)