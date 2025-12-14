Das ändert sich fortan. Whatsapp bringt eine Funktion, die an den klassischen Anrufbeantworter erinnert. Nimmt jemand einen Anruf nicht entgegen, erscheinen auf dem Bildschirm des Anrufers neu drei Optionen: Abbrechen, erneut anrufen, oder eine Sprachnachricht aufnehmen. Ein Tipp genügt, und man kann dem anderen mitteilen, warum man angerufen hat. Die Nachricht landet dann direkt im Chat. Unklar ist, wie oft man es klingeln lassen muss, bis die neue Funktion anspringt.