Der Nachteil: Bluetooth reicht je nach Umgebung nur 10 bis 100 Meter weit. Wer ausserhalb dieser Reichweite kommunizieren will, kann auf Brücken-Geräte hoffen. Diese verbinden mehrere Handys und erweitern so die Reichweite. Mindestens ein Gerät muss jedoch immer in der Nähe sein. Künftig soll WiFi hinzukommen, um die Übertragung schneller und stabiler zu machen.