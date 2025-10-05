Weitere Sprachen sollen folgen

Meta betont den Datenschutz: Anders als bei den umstrittenen KI-Funktionen in Whatsapp erfolgt die Übersetzung komplett offline. Der Anbieter nutzt für diese Übersetzungen die vorhandene Infrastruktur der jeweiligen Plattform. Der Vorteil: Die Übersetzungen passieren direkt auf dem Gerät. Whatsapp kann nach eigenen Angaben die Nachrichten nicht mitlesen. Die Funktion unterscheidet sich damit von der «Writing Help»-Funktion, die zuletzt wegen Sicherheitslücken in der Kritik stand.