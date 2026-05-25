Die WHO hat ​den ​Ausbruch des seltenen Bundibugyo-Stammes des ⁠Ebola-Virus bereits zu einer gesundheitlichen ​Notlage von internationaler Tragweite ⁠erklärt. Die Eindämmung der Krankheit wird Tedros zufolge dadurch ‌erschwert, dass die kongolesischen Provinzen Ituri und Nord-Kivu als sehr unsicher gelten. Zudem gebe es ‌bislang keine zugelassenen Impfstoffe gegen das Bundibugyo-Virus.