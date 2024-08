Eine andere Form des Mpox-Virus – Klade IIb – verbreitete sich 2022 weltweit, hauptsächlich durch sexuellen Kontakt unter Männern. Dies veranlasste die WHO seinerzeit, den weltweiten Gesundheitsnotstand auszurufen, den sie zehn Monate später wieder aufhob. Damals sorgte auch ein Ausbruch des Virus, ehemals bekannt unter dem Namen Affenpocken, in Europa für Schlagzeilen. Zu den Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Das Virus tritt hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf und nur sehr selten andernorts, was die damaligen Ausbrüche in Europa ungewöhnlich machte.