WIE DIE BRANCHE REAGIERT

Pharmakonzerne drängen laut Insidern darauf, etwaige Zölle schrittweise einzuführen, um die Auswirkungen der Belastungen zu verringern und Zeit für die Umstellung der Produktion zu gewinnen. Mehrere Unternehmen, darunter Eli Lilly, kündigten seit Trumps Amtsantritt an, ihre Investitionen in die Produktion in den USA zu erhöhen. Auch der dänische Konzern Novo Nordisk und andere verwiesen auf Bemühungen, mehr Medikamente für den US-Markt im Land herzustellen. Novartis kündigte Investitionen in der Höhe von 23 Milliarden Dollar an.