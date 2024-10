Die Gewalt zwischen Arabern, die Ende der 1940er Jahre etwa zwei Drittel der Bevölkerung in der Region ausmachten, und Juden verschärfte sich. Einen Tag nach der Gründung Israels griffen Truppen einer Allianz an, die fünf arabische Staaten gebildet hatten: Ägypten, Syrien, Jordanien, der Libanon und der Irak. Im darauf folgenden Krieg flohen etwa 700.000 Palästinenserinnen und Palästinenser oder wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Sie landeten in Jordanien, im Libanon und in Syrien, aber auch im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem. Bis heute beklagen die Palästinenser dies als Nakba - als Katastrophe. Israel bestreitet jedoch, dass es die Palästinenser vertrieben habe. Waffenstillstandsabkommen beendeten die Kämpfe 1949, einen formellen Frieden gab es allerdings nicht.