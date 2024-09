Der frühere Präsident Donald Trump stelle mit seinem Versprechen, ein Einreiseverbot für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern wieder in Kraft zu setzen, eine grössere Gefahr für die Glaubensgemeinschaft dar, begründete die Gruppe ihre Wahlempfehlung am Mittwoch. Die Gruppe hatte 2020 Präsident Joe Biden unterstützt. Bei der damaligen Wahl habe sie rund eine Million muslimische Wähler mobilisiert. Harris hat bereits vor der Wahl am 5. November die Unterstützung kleinerer muslimischer Gruppen erhalten, darunter des Black Muslim Leadership Council Fund und des American Muslim Democratic Caucus. Trumps Kampagne gab zunächst keinen Kommentar ab.