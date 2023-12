Eine weitere wichtige Firma der in Schieflage gerutschten Signa Gruppe des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko steht nach einem Medienbericht vor einem Insolvenzantrag. Das Management der Signa Prime bereite eine Insolvenz in Eigenverwaltung vor, berichtete der «Spiegel» am Freitag unter Berufung auf Insider. In der Gesellschaft hat Benko die Signa-Anteile an bekannten Immobilien wie etwa das Berliner KaDeWE oder das Wiener «Goldene Quartier» gebündelt. Derzeit werde unter Hochdruck an einem Sanierungsplan gearbeitet, berichtete der «Spiegel» weiter, mit dem ein Gericht von dieser Insolvenzform überzeugt werden müsse. Durch sie, so die Hoffnung, liessen sich Vermögenswerte retten. Signa war nicht für einen Kommentar erreichbar.