Bundesbankpräsident Joachim Nagel will sich unterdessen alle Optionen offen halten. «Diese Diskussion über 0,25 Prozentpunkte oder vielleicht etwas anderes; ich denke, das ist am Ende nicht hilfreich», sagte Nagel. «Wir leben in einem sehr unsicheren Umfeld, also müssen wir müssen die neuen Daten abwarten und dann entscheiden.» Er fügte hinzu: «Wir sollten unsere Flexibilität in jeder Richtung behalten»