Das Projekt nimmt derweil seinen Lauf – trotz der Kritik. Das Land, auf dem die Liegenschaften entstehen sollen, gehört seit Jahren Bregy. Eine mühsame Umzonung ist nicht nötig, es liegt bereits in der Bauzone. Für die Seenlandschaft braucht es aber eine Zonenanpassung, über die wohl noch in diesem Jahr abgestimmt werden kann. Derzeit feilen die Initianten mit Gemeinde und Kanton an letzten Details. Bis Mitte 2026 will Investor Bregy ein Baugesuch einreichen. Und dann nach weiteren Investoren suchen.