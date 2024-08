Mit dem Titel "Big Bang“ und "Back to the Roots“ fasst Vontobel-Experte Jean-Philippe Bertschy die Situation zusammen. Er schliesst sich insgesamt seinen Analystenkollegen an. Auch wenn die jüngste Entwicklung bei Nestlé unterdurchschnittlich gewesen sei, liege es eigentlich nicht in der Tradition des Unternehmens, so abrupte Wechsel vorzunehmen. Jedenfalls seien die Herausforderungen für den neuen CEO umfangreich. Radikale Änderungen erwartet Bertschy allerdings nicht. Vielmehr rechnet er mit einer gewissen Kontinuität bei gleichzeitiger Re-Fokussierung auf die Marken und Konsumenten. "Das Unternehmen muss dringend wieder Stabilität finden, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die kommenden Monate (9-Monatszahlen im Oktober, Investorentage im November) werden entscheidend sein“, so Bertschy.