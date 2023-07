Während die Temperaturen neue Höchststände erreichen, erhöhen Wissenschaftler und Umweltgruppen den Druck auf die Vereinten Nationen (UN), um die Streitkräfte zu zwingen, ihre Emissionen vollständig offenzulegen. Die Klimaschützer stossen Studien an, organisieren Kampagnen und Konferenzen. "Wegen der Klimakrise können wir es uns nicht länger leisten, dass militärbedingte Emissionen in der UN-Klimarahmenkonvention nicht berücksichtigt werden", schrieben die Umweltgruppen Tipping Point North South und The Conflict and Environment Observatory zusammen mit Wissenschaftlern der britischen Universitäten Lancaster, Oxford und Queen Mary im Februar an die UN. Durch die langjährige Ausnahmeregelung könnten Hunderte Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen nicht erfasst sein, sagt Axel Michaelowa, Gründungsmitglied der Perspectives Climate Group.