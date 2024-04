2. Schwächelnde Weltwirtschaft und erste Entlassungswellen

2023 kündigten nach Jahren des branchenübergreifenden konjunkturellen Fachkräftemangels erstmals wieder vermehrt Schweizer Unternehmen Massenentlassungen an. Besonders in der exportorientierten Industrie, die sich am starken Franken und der schwächelnden globalen Konjunktur die Zähne ausbeisst.