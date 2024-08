Der Bundeskanzler war zunächst zurückhaltend: Krassikow hatte 2019 am helllichten Tag in dem Berliner Park einen Georgier tschetschenischer Abstammung ermordet, angeblich auf persönlichen Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russische Behörden hatten den Mann als tschetschenischen Terroristen eingestuft. Krassikow wurde dann in Deutschland wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und hatte erst einen kleinen Teil seiner Strafe verbüsst. Am Ende lenkte Scholz, der Biden als engen Freund bezeichnet, ein.