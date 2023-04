Sollten die Schuldenregeln und Maastricht-Kriterien nächstes Jahr wieder zur Anwendung gelangen, dann würde es unangenehm für viele EU-Staaten werden, deren ohnehin schon hohen Schulden in der Corona-Pandemie nach oben geschossen sind. Was also tun? Die EU-Kommission hat ihre Pläne vorgestellt. Sie will die Regeln ändern, damit Europas Staaten trotz hoher Schulden mehr Spielraum für Investitionen bekommen. Am Freitag und Samstag diskutieren die EU-Finanzminister in Stockholm erstmals ausführlicher darüber. Ein Überblick zu den Plänen: