So sind wir bei Daniel Vasella. Der Ex-Manager von Novartis hatte nach seinem unrühmlichen Abgang beim Pharma-Multi seinen Wohn- und Steuersitz offiziell nach Monaco verlegt. Steuerlich war das höchst interessant. Dumm nur, dass er offenbar mehr Zeit in seiner Villa am Zugersee verbrachte als im Steuerparadies am Mittelmeer. Das war Anfang Woche in den nationalen Medien zu erfahren.