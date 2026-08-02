In den 2010er Jahren entfernte sich die Firma allerdings von ihren Wurzeln. Sie nahm umfangreiche günstige Kredite auf und expandierte in mehr als 50 Länder. Mit einer Reihe von Übernahmen weitete die BayWa ihr Geschäft über Getreide, Landtechnik und Baustoffe hinaus auf erneuerbare Energien in Texas und die Obstproduktion in Neuseeland aus. Dadurch stiegen die Verbindlichkeiten auf mehr als 10 Milliarden Euro, darunter fast 5 Milliarden Euro an Krediten führender deutscher Finanzinstitute wie der Deutschen Bank, der Commerzbank und DZ Bank.