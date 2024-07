Das bedeutet, dass die Zeiten der “Barrow Boys” definitiv vorbei sind. Das waren jene ungestüme Händler, die ihre Tage damit verbrachten, Gebote in einem Jargon zu rufen, der die Bank of England als "The Old Lady" und den Aufkauf von 1 Milliarde Pfund gegen den Dollar als "Yard of Cable" bezeichnete. Da heute mehr als 75 Prozent des Devisenkassageschäfts über Algorithmen abgewickelt wird, ist das übliche Hintergrundgeräusch im Handelssaal das Summen von Computern und das Klacken von Tastaturen.