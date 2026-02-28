Israel hat mit Hilfe der USA eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen Israel und der Iran hatten ​im vergangenen ​Juni einen zwölftägigen Luftkrieg geführt. ⁠Sowohl Israel als auch dessen Verbündeter USA warnten ​wiederholt, dass sie erneut ⁠zuschlagen würden, falls der Iran seine Atom- und Raketenprogramme fortsetzen sollte.