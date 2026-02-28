Israel hat mit Hilfe der USA eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen Israel und der Iran hatten im vergangenen Juni einen zwölftägigen Luftkrieg geführt. Sowohl Israel als auch dessen Verbündeter USA warnten wiederholt, dass sie erneut zuschlagen würden, falls der Iran seine Atom- und Raketenprogramme fortsetzen sollte.
Der Angriff Israels könnte die Öl- und Gasförderung im Nahen Osten erheblich stören. Hier einige Fakten zur iranischen Energiewirtschaft und deren Bedeutung für die Weltwirtschaft:
ÖLPRODUKTION UND INFRASTRUKTUR
Der Iran ist der drittgrösste Produzent in der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Sein Anteil am weltweiten Ölangebot beträgt etwa 4,5 Prozent. Die Förderung beläuft sich auf rund 3,3 Millionen Barrel (je 159 Liter) Rohöl pro Tag. Hinzu kommen 1,3 Millionen Barrel täglich an Kondensat und anderen Flüssigkeiten.
Die Kapazität der inländischen Raffinerien liegt dem Beratungsunternehmen FGE zufolge bei 2,6 Millionen Barrel pro Tag. Im vergangenen Jahr exportierte das Land dem Analyseunternehmen Kpler zufolge fast 820.000 Barrel Treibstoff täglich, darunter Flüssiggas (LPG). Dies liegt leicht unter dem Niveau von 2024.
Die Öl- und Gasförderanlagen des Iran konzentrieren sich auf die südwestlichen Provinzen: Chusestan für Öl und Buschehr für Gas und Kondensat aus dem Gasfeld South Pars. Der Iran exportiert 90 Prozent seines Rohöls über die Insel Charg. Von dort wird es durch die Meerenge von Hormus verschifft.
Analysten zufolge könnten Saudi-Arabien und andere Opec-Mitglieder einen Rückgang des iranischen Angebots ausgleichen. Sie könnten dazu ihre freien Förderkapazitäten nutzen. Diese sind jedoch aufgrund von Produktionssteigerungen, die im vergangenen Jahr vorgenommen wurden, geschrumpft.
WER KAUFT IRANISCHES ÖL?
Hauptabnehmer sind private chinesische Raffinerien. Das US-Finanzministerium hat gegen einige von ihnen Sanktionen wegen des Kaufs von iranischem Öl verhängt. China erklärt, einseitige Sanktionen gegen seine Handelspartner nicht anzuerkennen. Die Käufe von iranischem Rohöl sind jedoch zurückgegangen.
Der Iran versucht zudem, seine Lagerbestände vor möglichen US-Angriffen zu schützen. Daten von Kpler vom 27. Februar zufolge lagert das Land eine Rekordmenge von rund 200 Millionen Barrel Öl auf Schiffen. Dies entspricht etwa dem weltweiten Verbrauch von zwei Tagen.
Der Iran umgeht seit Jahren Sanktionen. Dazu werden etwa Öl auf See von einem Schiff auf ein anderes umgeladen, die Herkunft des Öls verschleiert oder die Standorte von Tankern manipuliert.
GRÖSSTE GASRESERVEN DER WELT
Der Iran fördert Erdgas aus dem Offshore-Gasfeld South Pars. Dieses macht etwa ein Drittel des weltgrössten Erdgasvorkommens aus. Der Iran teilt sich das Vorkommen mit dem wichtigen Exporteur Katar, der sein Feld North Dome nennt.
Aufgrund von Sanktionen und technischen Beschränkungen ist der grösste Teil des von Teheran in South Pars geförderten Gases für den heimischen Verbrauch bestimmt. Die gesamte Gasproduktion des Iran belief sich 2024 auf 276 Milliarden Kubikmeter. Davon wurden 94 Prozent im Iran verbraucht.
Israelische Angriffe im Juni des vergangenen Jahres trafen mehrere Bereiche von South Pars. Diese liegen rund 200 Kilometer von den Gasanlagen Katars entfernt. Viele dieser Anlagen sind Gemeinschaftsunternehmen mit den US-Energiekonzernen ExxonMobil und ConocoPhillips.
Das gesamte Vorkommen enthält schätzungsweise rund 51 Billionen Kubikmeter nutzbares Gas. Dies würde ausreichen, um den Bedarf der ganzen Welt 13 Jahre lang zu decken. Katar hat in knapp drei Jahrzehnten mit dem Export von Flüssigerdgas (LNG) Hunderte von Milliarden Dollar verdient.
(Reuters)