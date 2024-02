So kaufen ältere Menschen mehr Medikamente und gehen häufiger zum Arzt. Gewinner an der Börse sind Pharma-, Medizinal- und Biotechfirmen. «Das Umsatzwachstum der Unternehmen im Gesundheitssektor ist mehr als doppelt so hoch wie das Wachstum der Gesamtwirtschaft», kommentiert Matthias Geissbühler von Raiffeisen Schweiz.