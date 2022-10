Die jüngsten Daten deuten darauf hin, dass die Fed noch einen langen Weg vor sich hat. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Jahr bis August um 6,2 Prozent und lagen damit den 18. Monat in Folge über dem Ziel für die jährliche Inflationsrate von 2 Prozent. Die Arbeitgeber in den USA stellten im September 263.000 neue Mitarbeiter ein, was darauf hindeutet, dass die zugrunde liegende Nachfrage weiterhin robust ist.