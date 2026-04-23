Die Motivation ‌der Kunden ist dabei nicht nur finanzieller Natur. Es geht auch um Unabhängigkeit und ‌Versorgungssicherheit. «Dies ist eine Frage der europäischen Widerstandsfähigkeit», sagt Mario Kohle, Gründer ​und Chef des deutschen Solar-Unternehmens Enpal. «So wie Europa in der Lage sein muss, sich selbst zu verteidigen, müssen wir auch in der Lage sein, uns selbst mit Energie zu versorgen.» Janik Nolden, Mitgründer des Grosshändlers Solarhandel24, sieht das ähnlich. «Der Krieg hat nur das Problem offengelegt, das schon immer bestand: die Energieabhängigkeit.» Die europäischen Regierungen seien sehenden Auges in eine Falle getappt.