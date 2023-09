Was den Zeitpunkt betrifft, so ist die Hurrikanaktivität in Nordamerika von Juni bis November üblich und erreicht ihren Höhepunkt im September. Laut einer im August in Nature Communications veröffentlichten Studie treffen die ersten grossen Stürme, die die USA erreichen, nun jedoch mehr als drei Wochen früher als im Jahr 1900 auf Land, wodurch der Beginn der Saison in den Mai verschoben wird.