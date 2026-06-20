Blinde Männer und der Elefant

Die vier Gründer – alle Mitte 20 – gehören damit zu einer wachsenden Zahl von Milliardären, die durch Elon Musks SpaceX entstanden sind, seit das Unternehmen vor einer Woche an die Börse gegangen ist. Ihre Geschichte steht zugleich für den Wandel auf dem Weg zu Milliardenvermögen junger Gründer: Die KI-Euphorie und stark steigende Risikokapitalinvestitionen führen dazu, dass neue Milliardäre zunehmend aus dem Technologiesektor statt aus der Finanzbranche hervorgehen. Ein Sprecher von Cursor reagierte nicht auf eine Bloomberg-Anfrage um Stellungnahme.