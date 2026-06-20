Als ChatGPT und GitHubs Copilot KI einem breiten Publikum zugänglich machten, wollten vier MIT-Kommilitonen mit Informatik- und Finanzwesen-Hintergrund ebenfalls in den Markt einsteigen. Allerdings wussten sie zunächst nicht genau, welches Problem sie lösen wollten.
«Es begann als sehr klassischer Fall einer Lösung auf der Suche nach einem Problem», sagte Michael Truell, Mitgründer und Chef von Cursor, dem Unternehmen, das die vier gemeinsam gegründet haben, in einem Podcast-Auftritt im Juni 2025.
Vier Jahre später gehört Cursor zu den beliebtesten KI-gestützten Programmierwerkzeugen am Markt. Die von ihnen entwickelte Lösung hat alle vier Gründer zu Multimilliardären gemacht.
SpaceX hat am Dienstag offiziell vereinbart, Cursor in einem reinen Aktiendeal zu übernehmen, der das Unternehmen mit 60 Milliarden Dollar bewertet. Jeder der Mitgründer hält laut Bloomberg-Milliardärsindex rund 9 Prozent an der in San Francisco ansässigen Anysphere, wie das Unternehmen offiziell heisst. Der Wert ihrer Beteiligungen liegt bei jeweils 5,5 Milliarden Dollar. Nach Abschluss der Transaktion, der im dritten Quartal dieses Jahres erwartet wird, erhalten sie SpaceX-Aktien in entsprechendem Wert.
Blinde Männer und der Elefant
Die vier Gründer – alle Mitte 20 – gehören damit zu einer wachsenden Zahl von Milliardären, die durch Elon Musks SpaceX entstanden sind, seit das Unternehmen vor einer Woche an die Börse gegangen ist. Ihre Geschichte steht zugleich für den Wandel auf dem Weg zu Milliardenvermögen junger Gründer: Die KI-Euphorie und stark steigende Risikokapitalinvestitionen führen dazu, dass neue Milliardäre zunehmend aus dem Technologiesektor statt aus der Finanzbranche hervorgehen. Ein Sprecher von Cursor reagierte nicht auf eine Bloomberg-Anfrage um Stellungnahme.
Truell und seine späteren Mitgründer Sualeh Asif, Arvid Lunnemark und Aman Sanger studierten alle am Massachusetts Institute of Technology. Truell, gebürtig in New York City, absolvierte ein Praktikum bei Google. Sanger, Mitglied des Squash-Teams des MIT, arbeitete als Praktikant bei Bridgewater Associates. Lunnemark, Goldmedaillengewinner einer Mathematik-Olympiade in seiner Heimat Schweden, war kurzzeitig als Quant-Trader bei Jane Street tätig.
Die vier gründeten Cursor 2022 und konzentrierten sich zunächst auf die Entwicklung eines KI-Copiloten für die Maschinenbauindustrie – obwohl keiner von ihnen einen formalen Ingenieurshintergrund hatte. «Wir waren mit dem Gebiet überhaupt nicht vertraut», sagte Truell in einem Podcast-Auftritt im Mai 2025. «Deshalb gab es von Anfang an ein wenig das Problem der blinden Männer und des Elefanten.» Nach einigen Monaten wechselte das Team die Ausrichtung und entwickelte stattdessen einen KI-Programmieragenten, der stärker den Erfahrungen der Gründer entsprach.
Finanzierungsrunden und Investoren
2023 beteiligte sich der OpenAI Startup Fund an einer Seed-Finanzierungsrunde, bei der das junge Unternehmen laut PitchBook-Daten 8 Millionen Dollar einsammelte. Im folgenden Jahr nahm Anysphere in einer Series-A-Finanzierungsrunde 60 Millionen Dollar auf und wurde dabei mit 400 Millionen Dollar bewertet. Zu den wichtigsten Investoren gehörten Andreessen Horowitz, Dorm Room Fund und Stripe-Mitgründer Patrick Collison.
Bis Januar 2025 hatte Cursor einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von 100 Millionen Dollar erreicht. Innerhalb von zwei Monaten verdoppelte sich dieser Wert, zugleich erreichte das Unternehmen eine Million tägliche Nutzer.
(Bloomberg/cash)