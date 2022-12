Eine neue Art des Schmuggels

Die übliche Methode, Drogen auf ein Schiff zu schmuggeln, besteht darin, die Container schon an Land mit der Schmuggelware zu beladen und zu hoffen, dass dies unbemerkt bleibt. Komplizierter ist es, die Drogen auf das fahrende Schiff zu bringen. So geschah es bei mehreren MSC-Schiffen — eine Aktion, an der Mitarbeiter von MSC beteiligt gewesen sein müssen. Schnellboote mit schwarzen, mit Drogen gefüllten Seesäcken näherten sich den fahrenden Containerschiffen, und die Besatzung hievte die Säcke mit Flaschenzügen an Deck. Die Übergaben fanden in vielen Fällen auf hoher See statt, ohne dass die Schiffe gestoppt wurden — “eine unglaubliche seemännische Leistung”.