So macht die CS Sparern derzeit ein verlockendes Angebot: Bei dem jüngst lancierten Sparkonto Plus zahlt die Bank 1,5 Prozent Zins. Damit will sie nicht nur neue Kundinnen und Kunden anlocken. Das Angebot gilt auch für die bestehende Kundschaft. Einzige Bedingung: Das neue Geld darf weder von anderen Konten der Credit Suisse noch von der UBS stammen.