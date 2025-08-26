Dollar

Die Weltleitwährung gerät unter Abwertungsdruck. «Wir sehen wieder, dass institutionelle Anleger den Dollar in grossem Stil verkaufen», sagt Analyst Tim Graf vom Finanzdienstleister State Street. Sie seien bereit, Euro-Positionen aufzubauen. Der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber einem Währungskorb abbildet, gab um 0,4 Prozent nach. Im Gegenzug zog der Euro um 0,4 Prozent auf bis zu 1,1660 Dollar an. «Donald Trump ist dabei, der Glaubwürdigkeit der Fed einen erheblichen Schaden zuzufügen», sagt der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. Das spreche für einen «deutlich schwächeren US-Dollar».