Denn die forsche Aussenministerin ist nach ihrem Absturz bei der Wahl im September 2021 in der Öffentlichkeit längst wieder im Höhenflug. In der neuen Forsa-Umfrage liegt sie bei den Zustimmungswerten ebenso wie im ZDF-Politbarometer vor Scholz und Vizekanzler Robert Habeck. Sie kommt offenbar an mit ihrer direkten und mitunter frechen Kommunikation - gerade im Kontrast zu dem oft herumdrucksenden Scholz. "Ich möchte hier einmal ganz undiplomatisch reden", sagte sie in der Debatte um härtere Sanktionen gegen den Iran unlängst im Bundestag. Eine "sauklare Grundlage" gebe es für den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands, kanzelte die Aussenministerin andernorts sichtlich wissend um die unkonventionelle Wortwahl die Türkei und Ungarn dafür ab, die Aufnahme der beiden Nordländer in die transatlantische Allianz zu blockieren.