«Die AfD nutzt die Ängste in Regionen aus, in denen die Industrien Schwierigkeiten haben, sich anzupassen», sagt Jens Südekum, Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Seiner Meinung nach wird sich der Trend noch verstärken, da Deutschland in diesem Jahrzehnt die Reduzierung von Emissionen beschleunigt, um seine Klimaziele zu erreichen. «Für ängstliche Wähler bietet die AfD einen radikal anderen Kurs.»