Steter Ausbau und Aufbau geplant

Im Laufe des ersten Quartals 2024 werden neben dem bereits integrierten US-Aktien-Markt auch SPI, Euronext und FTSE ins Tool integiert. Gegenwärtig sind also noch keine Portfolios mit europäischen oder schweizerischen Assets mit der Fintech-AI zusammenstellbar. "Doch wir arbeiten mit Hochdruck daran", so Klauser gestern vor den Medien. In einer der folgenden Versionen sollen später auch ESG-Faktoren ins Tool einfliessen und so professionelle Anlegerinnen und Anleger von Pensionskassen, Banken und Family-Offices unterstützen. Doch bis die AI-Lösung global zum Einsatz kommen kann, eventuell sogar Hobby-Brokerinnen und -Broker von der Asset-AI profitieren können, ist noch ein weiter Weg zu gehen.