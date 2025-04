Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat einen zentralen Auftrag. Sie soll, so will es das Gesetz, das Preisniveau in der Schweiz stabil halten. Ausformuliert heisst das: Die Teuerungsrate soll zwischen 0 und 2 Prozent betragen. Gelingt dies, bleibt die Kaufkraft der Leute grösstenteils erhalten - man kann sich in etwa die gleiche Menge Güter kaufen wie ein Jahr zuvor. Läuft die Inflation aus dem Zielband hinaus, muss die SNB gegensteuern.