Der Bargeldbereich am Berner SNB-Sitz direkt neben dem Bundeshaus wurde zwischen 2015 und 2019 ausgebaut und erneuert. Seit der Sanierung vor sechs Jahren hat der «Bund» als bisher einziges Medium die dortigen Geheimkeller besuchen dürfen. Der Bericht zeigt auf, was im Hochsicherheitsbereich so alles passiert. In den Räumen stehen grosse Maschinen, an denen Mitarbeitende konzentriert arbeiten. Auf Fliessbändern kommt die Ware an. Dabei handelt es sich aber nicht um irgendein Industrieprodukt, sondern eben um Geld – um sehr viel Geld: Alleine 2024 gingen bei der SNB laut dem Geschäftsbericht fürs letzte Jahr 238 Millionen Noten und 131 Millionen Münzen ein. Und gab 244 Millionen Noten und 166 Millionen Münzen wieder aus.