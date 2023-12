Ueli Maurer: «Man muss die Credit Suisse jetzt einfach ein Jahr oder zwei in Ruhe lassen»

Ein paar hundert Meter weit weg vom CS-Hauptsitz am Zürcher Paradeplatz verfolgte UBS-Präsident Colm Kelleher in der Chefetage der UBS-Zentrale die Situation. Er wies Insidern zufolge seinen inneren Kreis an, eine Übernahme vorzubereiten. Vorübergehend kam es bei der Credit Suisse tatsächlich zu einer Entspannung, die Geldabflüsse ebbten ab.