Credit Suisse ist nur einer der Gründe für höhere Swap-Sätze und somit höhere Festhypothekenpreise

Weshalb die Swap-Sätze in Franken höher sind, hat sicherlich mit den Unsicherheiten rund um die Credit Suisse in den letzten Monaten zu tun. "Aktuell ist schon einiges an Credit Suisse in dem Spread. Das sollte sich aber in einem gewissen Mass zurückbilden in den nächsten Monaten", meint Karsten Junis, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin. Ins gleiche Horn stösst Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank: "Das Debakel um die Credit Suisse färbt unzweifelhaft auf die Swap-Spreads ab."