In den Jahren 1985 bis 2021 hat man in der Schweiz ein Eigenheim durchschnittlich mit 4,9 Prozent Hypothekarzins finanziert, wie das Immobilienanalysebüro Wüest Partner ermittelt hat. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahren kosteten Hypotheken in der Schweiz allerdings nur 1,9 Prozent Zins. Damit wurden Eigenheime nicht nur für eine lange Zeit besonders günstig finanziert. Die Tiefzinsphase hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Immobilienpreise.