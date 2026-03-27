Maxwell wurde 2021 zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil sie minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert und missbraucht hatte. Epstein selbst war im August 2019 im Gefängnis gestorben, während er auf seinen Prozess wartete. Die Dokumente zeigen zudem, dass auch ‌andere Finanzinstitute lange an den lukrativen Kunden festhielten, nachdem er 2008 wegen Sexualdelikten verurteilt worden war. So war ​die britische Bank Barclays ab 2017 das einzige Geldhaus ausserhalb der USA, bei dem Maxwell Gelder hielt. Auch die Deutsche Bank und Morgan Stanley hatten früheren Reuters-Berichten zufolge noch bis ins Jahr 2019 Konten für Epstein oder mit ihm verbundene Stiftungen geführt.