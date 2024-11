Exporte

«Die Bedeutung der Vereinigten Staaten für Deutschlands Exportwirtschaft ist aktuell so gross wie nie in den letzten 20 Jahren», stellt das Statistische Bundesamt fest. 2023 wurden Güter im Wert von 157,9 Milliarden Euro in die USA exportiert, was 9,9 Prozent der deutschen Ausfuhren entspricht. Dies ist der höchste Anteil innerhalb der vergangenen 20 Jahre. Zum Vergleich: 2016 summierten sich die deutschen US-Exporte auf weniger als 107 Milliarden Euro, was einem Anteil von 8,9 Prozent aller deutschen Ausfuhren entsprach. «Die USA waren damit das neunte Jahr in Folge der wichtigste Abnehmer deutscher Exporte», so die Statistiker. Sie fügen hinzu: «Im ersten Halbjahr 2024 setzte sich die Serie fort».